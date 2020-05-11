Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии

БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. Отряды террористов перешли в наступление в долине Эль-Габ на севере провинции Отряды террористов перешли в наступление в долине Эль-Габ на севере провинции Латакия и захватили поселение Танджара, сирийская армия в ходе контрнаступления сумела вернуть утраченные ранее территории, сообщается в заявлении командования армии САР.

"Вооруженные отряды в составе группировок "Хуррас ат-Дин" и "Исламская партия Туркестана"* организовали атаку на одну из наших позиций вчера вечером в деревне Танджара в долине эль-Габ. В ходе атаки с большой интенсивностью применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Бойцы были вынуждены отступить с целью минимизировать потери личного состава",- сообщается в заявлении армии.

Согласно докладу сирийского военного ведомства, командование вооруженных сил предприняло все необходимые меры, после чего в кратчайшие сроки была проведена контратака, которая длилась до утра понедельника.

"В результате контроль над позицией был восстановлен. И ситуация была взята под контроль после того, как атаковавшие боевики понесли большие потери в живой силе",- отметили в ведомстве.

Согласно заявлению, в ходе ожесточенных боестолкновений среди сирийских военных есть погибшие и раненые. Точная численность потерь не сообщается.

Наземная масштабная атака стала первой с момента заключения российско-турецких соглашений о прекращении огня в Сирии 5 марта в Москве . Ранее террористы регулярно нарушали режим прекращения огня в зонах деэскалации на севере САР обстреливая из минометов и ракетами жилые поселения и позиции сирийской армии.