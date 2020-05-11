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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-11T17:26
https://ria.ru/20200511/1571285301.html
Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии
https://cdn24.img.ria.ru/images/101960/99/1019609926_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_17282c53fe0ef7c59fa5b9a62faf389a.jpg
РИА Новости

Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии

17:26 11.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. Отряды террористов перешли в наступление в долине Эль-Габ на севере провинции Латакия и захватили поселение Танджара, сирийская армия в ходе контрнаступления сумела вернуть утраченные ранее территории, сообщается в заявлении командования армии САР.
"Вооруженные отряды в составе группировок "Хуррас ат-Дин" и "Исламская партия Туркестана"* организовали атаку на одну из наших позиций вчера вечером в деревне Танджара в долине эль-Габ. В ходе атаки с большой интенсивностью применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Бойцы были вынуждены отступить с целью минимизировать потери личного состава",- сообщается в заявлении армии.
Согласно докладу сирийского военного ведомства, командование вооруженных сил предприняло все необходимые меры, после чего в кратчайшие сроки была проведена контратака, которая длилась до утра понедельника.
"В результате контроль над позицией был восстановлен. И ситуация была взята под контроль после того, как атаковавшие боевики понесли большие потери в живой силе",- отметили в ведомстве.
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Согласно заявлению, в ходе ожесточенных боестолкновений среди сирийских военных есть погибшие и раненые. Точная численность потерь не сообщается.
Наземная масштабная атака стала первой с момента заключения российско-турецких соглашений о прекращении огня в Сирии 5 марта в Москве. Ранее террористы регулярно нарушали режим прекращения огня в зонах деэскалации на севере САР обстреливая из минометов и ракетами жилые поселения и позиции сирийской армии.
*Террористическая организация, запрещена в России
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