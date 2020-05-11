Путин назвал меры по поддержке экономике и граждан беспрецедентными

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, прежде всего обращаюсь к членам правительства, но не только, и к регионам тоже, потому что рабочая группа Госсовета тоже работала вместе с правительством. Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого, даже в сложные 2008-2009 годы - в годы мировых финансовых и экономических кризисов", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"Эти решения, которые сейчас мною были сформулированы, готовились нами совместно. Они признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом. Только в этом случае можно будет говорить, что мы достигаем поставленных перед собой целей и будем добиваться создания условий, отталкиваясь от которых в ближайшем будущем мы сможем восстановить не только экономическую и социальную жизнь в нормальном режиме, но и создать условия для дальнейшего позитивного, постепенного, поэтапного, но с необходимыми темпами развития страны, ее экономики и поддержки граждан", - добавил президент.
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