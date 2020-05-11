Путин назвал меры по поддержке экономике и граждан беспрецедентными

"Эти решения, которые сейчас мною были сформулированы, готовились нами совместно. Они признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом. Только в этом случае можно будет говорить, что мы достигаем поставленных перед собой целей и будем добиваться создания условий, отталкиваясь от которых в ближайшем будущем мы сможем восстановить не только экономическую и социальную жизнь в нормальном режиме, но и создать условия для дальнейшего позитивного, постепенного, поэтапного, но с необходимыми темпами развития страны, ее экономики и поддержки граждан", - добавил президент.