"Исторический бульвар" в Севастополе освободят от коммерческих объектов

"Правительству РФ подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения по освобождению территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854 – 1855 годах "Исторический бульвар" от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, в целях сохранения целостности территории этого объекта. Срок – 31 марта 2021 г. Ответственные: Мишустин М.В., Развожаев М.В.", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.