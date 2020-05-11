"Исторический бульвар" в Севастополе освободят от коммерческих объектов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до конца марта следующего года представить предложения по освобождению от сторонних коммерческих организаций Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854 – 1855 годах "Исторический бульвар", сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения по освобождению территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854 – 1855 годах "Исторический бульвар" от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, в целях сохранения целостности территории этого объекта. Срок – 31 марта 2021 г. Ответственные: Мишустин М.В., Развожаев М.В.", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Также президент рекомендовал правительству Севастополя "утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории города, в первую очередь объектов археологического наследия, и зон их охраны, а также обеспечить прекращение строительных работ на территории могильника "Бельбек-4" в селе Любимовка Нахимовского района города Севастополя".
Отмечено, что это поручение должно быть выполнено в срок до 1 декабря 2020 года, ответственный за его реализацию - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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