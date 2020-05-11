Путин поручил проследить за исполнением поручений по борьбе с COVID-19

"В целом прошу рабочую группу Совета по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с Общероссийским народным фронтом рассмотреть ход исполнения этих и других ключевых поручений по поддержке граждан и экономики. И представить мне исчерпывающий доклад. Такой контроль в дальнейшем будем проводить регулярно", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.