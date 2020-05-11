Собянин заявил, что вероятность распространения COVID-19 останется долго

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вероятность распространения коронавируса будет оставаться еще долго, но надо обеспечить нормальную жизнь исходя из новой реальности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"К сожалению, несмотря на то, что мы видим некую стабилизацию роста пандемии, даже некоторое снижение во многих регионах, мы понимаем, что вероятность дальнейшего распространения инфекции, рисков распространения инфекции, она будет оставаться еще долго", - сказал Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"Исходя из этого мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений, тех вывозов, которые перед нами стоят", - подчеркнул он.
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