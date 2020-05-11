Собянин заявил, что вероятность распространения COVID-19 останется долго

"К сожалению, несмотря на то, что мы видим некую стабилизацию роста пандемии, даже некоторое снижение во многих регионах, мы понимаем, что вероятность дальнейшего распространения инфекции, рисков распространения инфекции, она будет оставаться еще долго", - сказал Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.