Объем тестирований на COVID-19 в Москве за 20 дней вырос втрое

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва за последние 20 дней нарастила объем тестирований на коронавирус в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирований, и до этого также шло активно наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.