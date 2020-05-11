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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:26
https://ria.ru/20200511/1571285052.html
Объем тестирований на COVID-19 в Москве за 20 дней вырос втрое
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571161178_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_aeba54336bdc492d824ea83b6ce15545.jpg
РИА Новости

Объем тестирований на COVID-19 в Москве за 20 дней вырос втрое

17:23 11.05.2020 (обновлено: 17:26 11.05.2020)
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© Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСпециалист работает в российской мобильной лаборатории
Специалист работает в российской мобильной лаборатории
© Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Специалист работает в российской мобильной лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва за последние 20 дней нарастила объем тестирований на коронавирус в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирований, и до этого также шло активно наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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