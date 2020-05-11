Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований, и 66 субъектов РФ имеют достаточно высокие показатели тестирования. И мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление. Нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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