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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:22
https://ria.ru/20200511/1571285001.html
Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:160:2813:1742_1036x0_80_0_0_2c4cf50ae11cafcec6c57e4f4c51ddda.jpg
РИА Новости

Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

17:22 11.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований, и 66 субъектов РФ имеют достаточно высокие показатели тестирования. И мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление. Нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
В Москве уже обязали 10% работников, каждые 15 дней тестировать. Это порядка 400-700тыс. В Месяц лям. Не знаю как в других регионах, но если так же- еще и на тестах кто-то неплохо заработает, а за одно- и вся система накроется при такой нагрузке. + В Москве еще и уточнили, что только анализ по крове считается. Сразу видна забота о бизнесе. По производству данных анализов
11 мая, 17:27
Василий Иванов
420013
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