Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:32
https://ria.ru/20200511/1571284945.html
Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным

17:21 11.05.2020 (обновлено: 17:32 11.05.2020)
732
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество госпитализаций из-за коронавируса в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже снижается, сообщил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ мэр Москвы Сергей Собянин.
"Количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин.
По его словам, этому способствовала ранняя выявляемость заболевших за счет увеличения объемов тестирования на коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
700011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве
Специалист работает в российской мобильной лаборатории
Объем тестирований на COVID-19 в Москве за 20 дней вырос втрое
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова заявила о снижении темпов прироста числа заболевших COVID-19
Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что вероятность распространения COVID-19 останется долго
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Коечный фонд в России выше норматива на 38,6%, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19
Прохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
Названы пять способов профилактики коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
В России летальность от COVID-19 в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру
Татьяна Голикова
Голикова: при ослаблении мер надо учитывать, что COVID-19 может вернуться
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших COVID-19
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова: доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Лента новостейМолния