Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество госпитализаций из-за коронавируса в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже снижается, сообщил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ мэр Москвы Сергей Собянин.
"Количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин.
По его словам, этому способствовала ранняя выявляемость заболевших за счет увеличения объемов тестирования на коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.