Голикова: ряд регионов могли бы выйти на второй этап снятия ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что 11 регионов страны могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса
"Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11", - сказала она на совещании с президентом РФ.
Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.
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