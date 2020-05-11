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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:19
https://ria.ru/20200511/1571284838.html
Голикова: ряд регионов могли бы выйти на второй этап снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова: ряд регионов могли бы выйти на второй этап снятия ограничений

17:19 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что 11 регионов страны могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер из-за коронавируса
"Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11", - сказала она на совещании с президентом РФ.
Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
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