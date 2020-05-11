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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:30
https://ria.ru/20200511/1571284766.html
Число новых случаев COVID-19 в Токио впервые с 30 марта не достигло 20
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738234_0:105:2879:1724_1036x0_80_0_0_762c29b08b6a806bd5415447a93579f5.jpg
РИА Новости

Число новых случаев COVID-19 в Токио впервые с 30 марта не достигло 20

17:30 11.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии выросло за сутки на 45 человек и составило 16 604 человека, 670 человек скончались, передает телеканал NHK, который собирает и обобщает данные местных администраций.
Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 4883 человека, однако впервые с 30 марта суточный прирост составил всего 15 человек. После этой даты ежедневно регистрировались более 20 новых случаев заражения.
Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.
Всего скончались 670 человек. Выздоровели 9182 человека.
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В связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом правительство Японии рассматривает возможность снятия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов еще до официального срока окончания режима ЧС в стране. В настоящее время по всей стране режим действует до 31 мая.
Кроме этого, администрации семи японских префектур отменили требование к компаниям временно остановить работу в связи с пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
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