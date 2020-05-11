Число новых случаев COVID-19 в Токио впервые с 30 марта не достигло 20

Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 4883 человека, однако впервые с 30 марта суточный прирост составил всего 15 человек. После этой даты ежедневно регистрировались более 20 новых случаев заражения.
Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.
Всего скончались 670 человек. Выздоровели 9182 человека.
В связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом правительство Японии рассматривает возможность снятия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов еще до официального срока окончания режима ЧС в стране. В настоящее время по всей стране режим действует до 31 мая.
Кроме этого, администрации семи японских префектур отменили требование к компаниям временно остановить работу в связи с пандемией.
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