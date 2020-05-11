Число новых случаев COVID-19 в Токио впервые с 30 марта не достигло 20

ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии выросло за сутки на 45 человек и составило 16 604 человека, 670 человек скончались, передает телеканал NHK , который собирает и обобщает данные местных администраций.

Наибольшее число заражений выявлено в Токио – 4883 человека, однако впервые с 30 марта суточный прирост составил всего 15 человек. После этой даты ежедневно регистрировались более 20 новых случаев заражения.

Общее число заразившихся включает 312 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.

Всего скончались 670 человек. Выздоровели 9182 человека.

В связи со снижением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом правительство Японии рассматривает возможность снятия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов еще до официального срока окончания режима ЧС в стране. В настоящее время по всей стране режим действует до 31 мая.

Кроме этого, администрации семи японских префектур отменили требование к компаниям временно остановить работу в связи с пандемией.