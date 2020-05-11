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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:40
https://ria.ru/20200511/1571284522.html
Названы пять способов профилактики коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570960704_0:192:3072:1920_1036x0_80_0_0_e38eeec1c69dd4427c1aed5a310d6165.jpg
РИА Новости

Названы пять способов профилактики коронавируса

17:12 11.05.2020 (обновлено: 18:40 11.05.2020)
10875
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
Прохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции. Интервью со специалистом опубликовано на сайте ведомства.
Прежде всего важно ограничить контакты с лицами, имеющими симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или других инфекционных заболеваний. Людям старшего возраста врач порекомендовала оставаться дома.
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Мокрышева также обратила внимание на долгосрочные последствия домашней изоляции для массы тела. Чтобы избежать появления избыточного веса, важно соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться и потреблять много воды.
"Нельзя забывать и о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным", — отметила эндокринолог.
Людям с хроническими болезнями важно поддерживать связь с лечащим врачом. Сейчас это лучше делать дистанционно, добавила медик
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья МокрышеваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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