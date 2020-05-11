Названы пять способов профилактики коронавируса

Прохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции. Интервью со специалистом опубликовано на сайте ведомства.

Прежде всего важно ограничить контакты с лицами, имеющими симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или других инфекционных заболеваний. Людям старшего возраста врач порекомендовала оставаться дома.

Мокрышева также обратила внимание на долгосрочные последствия домашней изоляции для массы тела. Чтобы избежать появления избыточного веса, важно соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться и потреблять много воды.

"Нельзя забывать и о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным", — отметила эндокринолог.

Людям с хроническими болезнями важно поддерживать связь с лечащим врачом. Сейчас это лучше делать дистанционно, добавила медик