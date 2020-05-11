В России летальность от COVID-19 в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, заявила вице-премьер Летальность от COVID-19 в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Также я хотела бы отметить, что снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов прироста — то, что я уже сказала, в 2,6 раза — позволили иметь достаточно низкие показатели летальности", — сказала она.

Однако, по словам Голиковой, на этом успокаиваться нельзя: нужно стремиться, чтобы показатели заболеваемости также снижались. Кроме того, соблюдение запретов, введенных в связи с распространением коронавируса, будет залогом более скорого выхода из режима ограничений.

Пандемия коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции оказались подвержены более четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них погибли.

В то же время, согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире перешагнуло за отметку в 4,1 миллиона, погибли 282 728 больных, 1,4 миллиона выздоровели. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты