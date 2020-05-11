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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:59
https://ria.ru/20200511/1571284489.html
В России летальность от COVID-19 в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

В России летальность от COVID-19 в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

17:12 11.05.2020 (обновлено: 21:59 11.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.
"Также я хотела бы отметить, что снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов прироста — то, что я уже сказала, в 2,6 раза — позволили иметь достаточно низкие показатели летальности", — сказала она.
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Однако, по словам Голиковой, на этом успокаиваться нельзя: нужно стремиться, чтобы показатели заболеваемости также снижались. Кроме того, соблюдение запретов, введенных в связи с распространением коронавируса, будет залогом более скорого выхода из режима ограничений.

Пандемия коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции оказались подвержены более четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них погибли.
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В то же время, согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире перешагнуло за отметку в 4,1 миллиона, погибли 282 728 больных, 1,4 миллиона выздоровели. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
Популярные комментарии
Дай, Бог, чтобы смертность оставалась у нас на таком низком уровне! Неимоверных сил, здоровья и удачи всем врачам нашей страны. Неимоверное отставание в этом вопросе от "лучших в мире" медицин наверстывать совершенно не нужно)
11 мая, 17:21
Б2Борисыч 2019
4370013
Да просто у нас в разы больше тестов делают по сравнению с такими странами как Англия, Франция, Испания и т.д., поэтому и случаев нетяжёлой инфекции намного больше выявляют, поэтому и процент смертности ниже. Россия за день больше тестов делает чем Украина за всё время эпидемии.
11 мая, 18:49
СССергей Смирнов
3080012
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