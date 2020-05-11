Число жертв коронавируса в Сербии достигло 218

БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 218, с начала пандемии выявлено около 10,2 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. В минувшую среду Скупщина (парламент) Сербии отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, в четверг решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к воскресенью в стране было выявлено 10 114 зараженных, скончались 215 человек.

"К понедельнику выявлены 62 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 176 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 218 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 3 290 человек.

В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.