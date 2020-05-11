Путин: списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий, заявил в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин.
"Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий",- сказал он.
Он уточнил, что эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.
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