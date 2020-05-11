Путин: списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий

"Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий",- сказал он.

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Он уточнил, что эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.