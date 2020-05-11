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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:48
https://ria.ru/20200511/1571284381.html
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

17:09 11.05.2020 (обновлено: 18:48 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
"Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО... Будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года - за апрель, май, июнь... Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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