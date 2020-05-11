Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
"Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО... Будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года - за апрель, май, июнь... Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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