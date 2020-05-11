Голикова: доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза

"С декабря 2019 года в мире продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в процесс, к сожалению, вовлечено уже 185 стран, а это почти уже все страны мира. Несмотря на то, что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости, с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза. И составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%. Что, к сожалению, свидетельствует об утяжелении клинических форм инфекции и, может быть, недостаточности работы по активному выявлению больных, о которой вы сегодня, Владимир Владимирович (Путин - ред.), говорили", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации.