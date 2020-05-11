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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:23
https://ria.ru/20200511/1571284358.html
Голикова: доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова: доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза

17:09 11.05.2020 (обновлено: 17:23 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза, что говорит об утяжелении клинических форм COVID-19 и недостаточности выявления, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"С декабря 2019 года в мире продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в процесс, к сожалению, вовлечено уже 185 стран, а это почти уже все страны мира. Несмотря на то, что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости, с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза. И составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%. Что, к сожалению, свидетельствует об утяжелении клинических форм инфекции и, может быть, недостаточности работы по активному выявлению больных, о которой вы сегодня, Владимир Владимирович (Путин - ред.), говорили", - сказала Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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