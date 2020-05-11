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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:06
https://ria.ru/20200511/1571284293.html
Путин поручил к 15 мая довести до всех медработников апрельские выплаты
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РИА Новости

Путин поручил к 15 мая довести до всех медработников апрельские выплаты

17:06 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
"По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их, что называется, на руки 56 тысяч человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав - обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - добавил президент.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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