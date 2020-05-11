﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство и Минздрав должны контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что лично проверит состояние дел по этому вопросу.
"Поручаю главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая - сегодня 11-е - все медицинское работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав - обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.
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