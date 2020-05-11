﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам

"Поручаю главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая - сегодня 11-е - все медицинское работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав - обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.