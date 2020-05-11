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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:13
https://ria.ru/20200511/1571284258.html
﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам

17:06 11.05.2020 (обновлено: 17:13 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство и Минздрав должны контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что лично проверит состояние дел по этому вопросу.
"Поручаю главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая - сегодня 11-е - все медицинское работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав - обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
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