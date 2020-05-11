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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:06
https://ria.ru/20200511/1571284233.html
Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

17:06 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил предоставить всем самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ.
"Возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Представляю, как они потом будут отыгрываться
11 мая, 17:10
Дмитрий М.
1510103
Кроме улыбки, ничего. Смешно, по итогам 2019 года, насколько помню, все самозанятые вместе взятые уплатили 1 млрд рублей. Курам на смех. Для администрирования этих налоговых поступлений государство скорее всего заплатило гораздо больше этой суммы. Авантюры некоторых чиновников, дорого обходятся казне,
11 мая, 18:28
Василий Кнутт
600302
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