Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

"Возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.