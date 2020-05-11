Путин назвал условие, при котором поручения будут считаться исполненными

"Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег, уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю, поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.