Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:48
https://ria.ru/20200511/1571284067.html
Путин назвал условие, при котором поручения будут считаться исполненными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571287333_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a134dfbccc64fcd8c96ad58c1287cf51.jpg
РИА Новости

Путин назвал условие, при котором поручения будут считаться исполненными

17:03 11.05.2020 (обновлено: 18:48 11.05.2020)
492
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Поручения, направленные на поддержку в связи с пандемией коронавируса, будут считаться исполненными, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначается, все уровни власти несут ответственность, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.
"Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег, уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю, поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
20300010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам
Люди в медицинских масках около станции скорой медицинской помощи во Владикавказе
Путин призвал действовать более точечно в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ В. Путин
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние финансовой системы России
Президент РФ Владимир Путин
Путин: налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях встряски
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам
Президент РФ Владимир Путин
Путин: списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему режим ограничений сохраняется
Женщина в дачном поселке Улыбка Тульской области смотрит трансляцию совещания президента России Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
Путин призвал всех россиян быть предельно осторожными из-за коронавируса
Ноутбук жителя Новосибирска в его дачном доме с трансляцией обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
Президент РФ В. Путин
Путин назвал меры по поддержке экономике и граждан беспрецедентными
Президент РФ В. Путин
Путин призвал уделить внимание работе интернатов и домов престарелых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Лента новостейМолния