Путин назвал условие, при котором поручения будут считаться исполненными

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Поручения, направленные на поддержку в связи с пандемией коронавируса, будут считаться исполненными, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначается, все уровни власти несут ответственность, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.
"Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег, уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю, поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.