Путин призвал уделить внимание работе интернатов и домов престарелых

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Люди, которые живут в интернатах и домах престарелых, требуют особой заботы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень важно сейчас, обращаюсь ко всем участникам совещания, уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся и живут здесь, требуют особого ухода и заботы", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"А в силу возраста и наличия у многих из них хронических заболеваний сейчас вдвойне уязвимы", - добавил президент.
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