Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:03
https://ria.ru/20200511/1571284019.html
Путин призвал уделить внимание работе интернатов и домов престарелых
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин призвал уделить внимание работе интернатов и домов престарелых

17:03 11.05.2020
170
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Люди, которые живут в интернатах и домах престарелых, требуют особой заботы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень важно сейчас, обращаюсь ко всем участникам совещания, уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся и живут здесь, требуют особого ухода и заботы", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"А в силу возраста и наличия у многих из них хронических заболеваний сейчас вдвойне уязвимы", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
900101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Путин: «Поручения будут считаться исполненными, когда помощь дойдет до каждого»
Путин назвал условие, при котором поручения будут считаться исполненными
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам
Люди в медицинских масках около станции скорой медицинской помощи во Владикавказе
Путин призвал действовать более точечно в ситуации с коронавирусом
Президент РФ В. Путин
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам
Президент РФ Владимир Путин
Путин: списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассчитывает, что новый пакет мер поддержит спрос и занятость
Женщина в дачном поселке Улыбка Тульской области смотрит трансляцию совещания президента России Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
Путин призвал всех россиян быть предельно осторожными из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние финансовой системы России
Президент РФ Владимир Путин
Путин: налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях встряски
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил врачей за самоотверженную работу
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Лента новостейМолния