Онлайн-конференция о первых итогах акции "Бессмертный полк - онлайн"

Шествие будет длиться более двух недель, пока по Красной площади не пройдут все ветераны, заявленные в проекте. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют Волонтеры Победы, к которым присоединились историки Бессмертного полка России и Поискового движения России – всего около 4000 человек. Процесс требует особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Модераторами было заблокировано более 300 тысяч недобросовестно заполненных анкет.