Онлайн-конференция о первых итогах акции "Бессмертный полк - онлайн"

Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, председатель Общественного Совета Главного архивного управления города Москвы, заместитель руководителя Дирекции Года памяти и славы Елена МАЛЫШЕВА.
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, председатель Общественного Совета Главного архивного управления города Москвы, заместитель руководителя Дирекции Года памяти и славы Елена МАЛЫШЕВА.
Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Бессмертный полк - онлайн" оказался очень востребованным – было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.
Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". Ее посмотрело уже более 10 миллионов человек.
Шествие будет длиться более двух недель, пока по Красной площади не пройдут все ветераны, заявленные в проекте. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют Волонтеры Победы, к которым присоединились историки Бессмертного полка России и Поискового движения России – всего около 4000 человек. Процесс требует особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Модераторами было заблокировано более 300 тысяч недобросовестно заполненных анкет.
Сайт трансляции шествия https://2020.polkrf.ru/, сайт ООД "Бессмертный полк России" https://www.polkrf.ru/, сайт движения "Волонтеры Победы", а также телефон горячей линии акции неоднократно подвергались атакам хакеров. В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены.
Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@rian.ru