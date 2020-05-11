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2020-05-11T17:02
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Онлайн-конференция о первых итогах акции "Бессмертный полк - онлайн"
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РИА Новости

Онлайн-конференция о первых итогах акции "Бессмертный полк - онлайн"

17:02 11.05.2020
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12 мая в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн – конференцию, в ходе которой организаторы подведут промежуточные итоги проекта "Бессмертный полк - онлайн" и расскажут, с какими сложностями пришлось столкнуться при его реализации.
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Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, председатель Общественного Совета Главного архивного управления города Москвы, заместитель руководителя Дирекции Года памяти и славы Елена МАЛЫШЕВА.
Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Бессмертный полк - онлайн" оказался очень востребованным – было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.
Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". Ее посмотрело уже более 10 миллионов человек.
Шествие будет длиться более двух недель, пока по Красной площади не пройдут все ветераны, заявленные в проекте. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют Волонтеры Победы, к которым присоединились историки Бессмертного полка России и Поискового движения России – всего около 4000 человек. Процесс требует особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Модераторами было заблокировано более 300 тысяч недобросовестно заполненных анкет.
Сайт трансляции шествия https://2020.polkrf.ru/, сайт ООД "Бессмертный полк России" https://www.polkrf.ru/, сайт движения "Волонтеры Победы", а также телефон горячей линии акции неоднократно подвергались атакам хакеров. В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены.
Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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