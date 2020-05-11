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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:49
https://ria.ru/20200511/1571283898.html
Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282681_96:428:2976:2048_1036x0_80_0_0_8ebd81182bb86258340b7644164a6fa7.jpg
РИА Новости

Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам

17:01 11.05.2020 (обновлено: 18:49 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам, борющимся с коронавирусом: всего 56 субъектов их выплатили, хотя поступили деньги всем.
"Еще 8 апреля - больше месяца назад - я предложил установить специальную федеральную выплату врачам; среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их, что называется на руки, 56 тысяч человек, а это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
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Путин поручил к 15 мая довести до всех медработников апрельские выплаты
Глава государства добавил, что все средства на апрельские выплаты в регион уже поступили. Президент поручил главам регионов наладить работу так, чтобы до 15 мая все медработники получили эти выплаты.
"Я прошу иметь в виду, дорогие друзья: я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России" , - подчеркнул Путин.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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