МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам, борющимся с коронавирусом: всего 56 субъектов их выплатили, хотя поступили деньги всем.
"Еще 8 апреля - больше месяца назад - я предложил установить специальную федеральную выплату врачам; среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их, что называется на руки, 56 тысяч человек, а это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Глава государства добавил, что все средства на апрельские выплаты в регион уже поступили. Президент поручил главам регионов наладить работу так, чтобы до 15 мая все медработники получили эти выплаты.
"Я прошу иметь в виду, дорогие друзья: я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России" , - подчеркнул Путин.
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