Путин призвал действовать более точечно в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Текущая эпидемическая ситуация в регионах РФ разная, при снятии ограничительных мер в связи с коронавирусом нужно действовать точечно, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас большая страна - эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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