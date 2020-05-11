Путин призвал всех россиян быть предельно осторожными из-за коронавируса

"Будьте предельно осторожны, сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте, даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерами предупреждения заражения. Я, как говорится, понимаю, что подчас сил нет больше терпеть эти ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность - намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизней и здоровья людей, и вместе здесь уже многого добились, многое сделали, многое одолели, и от каждого из нас зависит, чтоб все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.