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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:07
https://ria.ru/20200511/1571283777.html
Путин призвал всех россиян быть предельно осторожными из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571283671_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_bd4953c5c6a9d8d4aac1cde4e4a23c18.jpg
РИА Новости

Путин призвал всех россиян быть предельно осторожными из-за коронавируса

16:58 11.05.2020 (обновлено: 17:07 11.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖенщина в дачном поселке "Улыбка" Тульской области смотрит трансляцию совещания президента России Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
Женщина в дачном поселке Улыбка Тульской области смотрит трансляцию совещания президента России Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян быть предельно осторожными и усиливать собственные меры безопасности в связи с коронавирусом.
"Будьте предельно осторожны, сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте, даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерами предупреждения заражения. Я, как говорится, понимаю, что подчас сил нет больше терпеть эти ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность - намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизней и здоровья людей, и вместе здесь уже многого добились, многое сделали, многое одолели, и от каждого из нас зависит, чтоб все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Президент РФ Владимир Путин
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