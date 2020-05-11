Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "О внесении изменений в указ президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.
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