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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:08
https://ria.ru/20200511/1571283753.html
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
2020-05-11T16:58
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=53098264&type=mp4
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Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

16:58 11.05.2020 (обновлено: 19:08 11.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "О внесении изменений в указ президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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