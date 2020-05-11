Путин рассчитывает, что новый пакет мер поддержит спрос и занятость

"Рассчитываю, что все эти решения поддержат спрос в экономике во втором полугодии, дадут дополнительный ресурс предприятиям, что в конечном итоге будет способствовать более быстрому восстановлению занятости", - сказал президент на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.