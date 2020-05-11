Путин рассказал об уровне безработицы в России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, вдвое выше уровня начала апреля, ситуация с безработицей в стране непростая и требует дополнительных, комплексных мер поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 миллиона, это в два раза выше уровня начала апреля", - сказал он на совещании в понедельник.
"Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу правительство подготовить эти решения, обсудим их на отдельном совещании до конца мая. Сразу скажу, наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы", - добавил Путин.