Путин: налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях встряски

"Уважаемые коллеги, очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий придется шаг за шагом. Решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жесткую встряску испытывают глобальные рынки, системы мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки", — отметил Владимир Путин.