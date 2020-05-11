Путин: налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях встряски

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Налаживать нормальную жизнь после пандемии коронавируса предстоит шаг за шагом, в условиях жесткой встряски мирового рынка, сообщил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации президент России Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий придется шаг за шагом. Решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жесткую встряску испытывают глобальные рынки, системы мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки", — отметил Владимир Путин.
"Поэтому и дал поручение правительству преступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан", — сказал президент.
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