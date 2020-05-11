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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:59
https://ria.ru/20200511/1571283574.html
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:64:3000:1752_1036x0_80_0_0_33ce3a5b091d5298299bb0bf61e5142b.jpg
РИА Новости

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

16:55 11.05.2020 (обновлено: 16:59 11.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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