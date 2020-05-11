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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:14
https://ria.ru/20200511/1571283520.html
Путин призвал россиян с пониманием относиться ко всем мерам безопасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин призвал россиян с пониманием относиться ко всем мерам безопасности

16:53 11.05.2020 (обновлено: 17:14 11.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия начинает аккуратно выходить из режима ограничений, принятых на фоне распространения коронавируса, однако необходимо ко всем мерам безопасности и сохраняющимся ограничениям отнестись с пониманием, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране. Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий, ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе, и в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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"При этом прошу глав регионов, при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространениям вирусом", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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