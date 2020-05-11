Путин призвал россиян с пониманием относиться ко всем мерам безопасности

"Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране. Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий, ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе, и в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.