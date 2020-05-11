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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:53
https://ria.ru/20200511/1571283451.html
Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке экономики
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232173_0:51:2934:1701_1036x0_80_0_0_4d9e639bf1850f0ccc4476890255ee9a.jpg
РИА Новости

Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке экономики

16:53 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая решения по поддержке экономики в условиях коронавируса, тоже нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
"Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, уважаемые коллеги", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Президент попросил коллег из правительства и из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономикаПолитика
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