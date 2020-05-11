Путин оценил состояние финансовой системы России

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы позволяют принять решение о социальных выплатах, сообщил президент России Владимир Путин.
"Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.