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Путин оценил состояние финансовой системы России
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РИА Новости

Путин оценил состояние финансовой системы России

16:53 11.05.2020 (обновлено: 18:51 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы позволяют принять решение о социальных выплатах, сообщил президент России Владимир Путин.
"Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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