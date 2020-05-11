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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:52
https://ria.ru/20200511/1571283377.html
Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282542_0:262:3176:2048_1036x0_80_0_0_335d8e30453631b1c1f3fc9c5062be76.jpg
РИА Новости

Путин: регионы могут смягчать или ужесточать ограничения по COVID-19

16:52 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНоутбук жителя Новосибирска в его дачном доме с трансляцией обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
Ноутбук жителя Новосибирска в его дачном доме с трансляцией обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случая даже дополнять ограничения, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"А если этого требует обстановка, то, может быть, даже и дополнять", - отметил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ В. Путин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинПолитика
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