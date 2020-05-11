Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций

"Практически во всех субъектах федерации созданы и достаточно успешно работаю государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Он напомнил, что эти средства были заложены в нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящие годы, поэтому этот финансовый ресурс может сработать уже в текущем году.