МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций, добавив 12 миллиардов рублей.
"Практически во всех субъектах федерации созданы и достаточно успешно работаю государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Он напомнил, что эти средства были заложены в нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящие годы, поэтому этот финансовый ресурс может сработать уже в текущем году.
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