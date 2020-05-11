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2020-05-11T17:16
https://ria.ru/20200511/1571283355.html
Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций
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РИА Новости

Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций

16:52 11.05.2020 (обновлено: 17:16 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций, добавив 12 миллиардов рублей.
"Практически во всех субъектах федерации созданы и достаточно успешно работаю государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин
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Он напомнил, что эти средства были заложены в нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящие годы, поэтому этот финансовый ресурс может сработать уже в текущем году.
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