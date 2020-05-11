Путин предложил сделать налоговый вычет для ИП, пострадавших от COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сделать в 2020 году налоговый вычет в один МРОТ на страховые взносы индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
"Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов и тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации
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