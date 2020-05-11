Путин: регионы должны определить и согласовать меры поддержки предприятий

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае, если главы регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, не входящих в перечень пострадавших отраслей, должны будут не только предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, но и согласовать подобные меры с кабмином, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе с тем, обращаю внимание, если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с федеральным правительством", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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