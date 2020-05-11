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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:48
https://ria.ru/20200511/1571283162.html
Путин: все должны знать свои права по мерам поддержки в связи с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571105053_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c669632b0c0533eb18fcbb8cc47dabc.jpg
РИА Новости

Путин: все должны знать свои права по мерам поддержки в связи с COVID-19

16:48 11.05.2020
7043
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все должны знать свои права по реализации мер поддержки в связи с коронавирусом, а органы власти - их осуществлять, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании в понедельник.
"Дорогие друзья, я попрошу сейчас особого внимания у тех людей, которых предлагаемые меры поддержки будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти - их безусловно обеспечивать. Прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а еще хуже - оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению", - отметил Путин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Никаких мер поддержки для бедных пенсионеров нет и не будет, живите на свои жалкие 8,500 тыс. руб и теперь только проиндексируют в январе 2021 года на 500 руб. и при чём здесь права.
11 мая, 17:23
Елена Снегирева
17002010
А где можно УЗНАТЬ о наших правах?
11 мая, 16:51
ppet.g6
1330003
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