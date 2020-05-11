Путин: все должны знать свои права по мерам поддержки в связи с COVID-19

"Дорогие друзья, я попрошу сейчас особого внимания у тех людей, которых предлагаемые меры поддержки будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти - их безусловно обеспечивать. Прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а еще хуже - оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению", - отметил Путин.