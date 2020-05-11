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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:14
https://ria.ru/20200511/1571283108.html
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282542_0:262:3176:2048_1036x0_80_0_0_335d8e30453631b1c1f3fc9c5062be76.jpg
РИА Новости

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

16:47 11.05.2020 (обновлено: 17:14 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНоутбук жителя Новосибирска в его дачном доме с трансляцией обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
Ноутбук жителя Новосибирска в его дачном доме с трансляцией обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО... Конечная ставка для получателя кредита будет льготной - 2%, все, что выше, субсидирует государство", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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Президент добавил, что проценты не надо будет платить ежемесячно, поскольку они капитализируются, а на 85% процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.
"И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему", - подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что данный кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Он указал, что данная мера потенциально позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест.
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Распространение нового коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
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