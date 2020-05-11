Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент добавил, что проценты не надо будет платить ежемесячно, поскольку они капитализируются, а на 85% процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.

"И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему", - подчеркнул российский лидер.