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2020-05-11T17:13
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Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей
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РИА Новости

Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей

16:48 11.05.2020 (обновлено: 17:13 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Он подчеркнул, что в среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
То есть после 7 лет уже ребенок идет работать? А до 3 лет что такого? Как же власть пытается ограничить выплаты, извращается да же не понимая логики.
11 мая, 17:17
Василий Иванов
73111011
Ну что же, будем посмотреть. Если так и будет, то респект!!!
11 мая, 17:17
Сергей Коршунов
17200137
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