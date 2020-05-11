Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей

"Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.