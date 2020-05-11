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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:53
https://ria.ru/20200511/1571283042.html
Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282681_96:428:2976:2048_1036x0_80_0_0_8ebd81182bb86258340b7644164a6fa7.jpg
РИА Новости

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

16:46 11.05.2020 (обновлено: 16:53 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Простого переноса фискальных платежей недостаточно для поддержки пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"...Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года... Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:45Распространение нового коронавируса
Путин: в первую очередь поддерживают бизнес, сохраняющий рабочие места
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
9100014
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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