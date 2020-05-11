Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Простого переноса фискальных платежей недостаточно для поддержки пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"...Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года... Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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