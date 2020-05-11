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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:58
https://ria.ru/20200511/1571283018.html
Путин поручил контролировать кредиты на выплату зарплат
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282609_0:233:2570:1679_1036x0_80_0_0_252330b6d4992d13ccfddaf0ccf1ac55.jpg
РИА Новости

Путин поручил контролировать кредиты на выплату зарплат

16:46 11.05.2020 (обновлено: 16:58 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину контролировать кредиты на выплату зарплат, чтобы исключить махинации.
На совещании в понедельник Путин предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для организаций из пострадавших отраслей и НКО. Предприятия получат возможность взять кредит под 2%.
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
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"При всей свободе маневра для предприятий и организаций, поручаю правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа - предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат", - сказал Путин.
"Должны быть исключены, полностью исключены, и разного рода махинации, вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест, или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ", - добавил он.
Он попросил правительство строго следить за этим.
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