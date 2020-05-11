Путин поручил контролировать кредиты на выплату зарплат

Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину контролировать кредиты на выплату зарплат, чтобы исключить махинации.

На совещании в понедельник Путин предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для организаций из пострадавших отраслей и НКО. Предприятия получат возможность взять кредит под 2%.

"При всей свободе маневра для предприятий и организаций, поручаю правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа - предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат", - сказал Путин.

"Должны быть исключены, полностью исключены, и разного рода махинации, вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест, или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ", - добавил он.

Он попросил правительство строго следить за этим.