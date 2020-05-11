Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме", - сказал он.
Президент добавил, что такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек.
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