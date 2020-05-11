Путин: в первую очередь поддерживают бизнес, сохраняющий рабочие места

"Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз: смысл государственной подержи в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.