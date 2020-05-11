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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:24
https://ria.ru/20200511/1571282951.html
Путин: в первую очередь поддерживают бизнес, сохраняющий рабочие места
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РИА Новости

Путин: в первую очередь поддерживают бизнес, сохраняющий рабочие места

16:45 11.05.2020 (обновлено: 17:24 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест.
"Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз: смысл государственной подержи в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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