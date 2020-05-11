Путин сообщил, что в мае проведет совещание по безработице

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца мая проведет совещание по безработице, надо снять риски ее роста.
"Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая. Сразу скажу: наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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