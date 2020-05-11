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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:52
https://ria.ru/20200511/1571282781.html
Путин сообщил, что в мае проведет совещание по безработице
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин сообщил, что в мае проведет совещание по безработице

16:43 11.05.2020 (обновлено: 17:52 11.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца мая проведет совещание по безработице, надо снять риски ее роста.
"Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая. Сразу скажу: наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин
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