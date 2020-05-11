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2020-05-11T16:43
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Путин поручил работать над восстановлением базовых отраслей экономики
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РИА Новости

Путин поручил работать над восстановлением базовых отраслей экономики

16:43 11.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно, начиная с 12 мая.
"Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых", - сказал Путин на совещании в понедельник.
Он отметил, что в этих отраслях занято значительное количество работников.
"Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контракта с потребителями, а значит есть возможность возобновления работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:16
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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