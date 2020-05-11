Путин поручил работать над восстановлением базовых отраслей экономики

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно, начиная с 12 мая.

"Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых", - сказал Путин на совещании в понедельник.

Он отметил, что в этих отраслях занято значительное количество работников.