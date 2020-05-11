Путин заявил о высокой ответственности регионов в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ответственность регионов за каждый шаг по борьбе с коронавирусом исключительно велика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас ответственность регионов всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер, и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определения режима работы конкретных предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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