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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:42
https://ria.ru/20200511/1571282719.html
Путин заявил о высокой ответственности регионов в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин заявил о высокой ответственности регионов в борьбе с коронавирусом

16:42 11.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ответственность регионов за каждый шаг по борьбе с коронавирусом исключительно велика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас ответственность регионов всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер, и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определения режима работы конкретных предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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