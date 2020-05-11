Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Севастополя возобновить работу сети молочных кухонь в городе.
Ранее он утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Севастополя... обеспечить возобновление работы в городе Севастополе сети молочных кухонь", - указано в перечне поручений.
Как следует из документа, ответственный за реализацию этого поручения - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, оно должно быть исполнено в срок до 1 сентября 2020 года.