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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:43
https://ria.ru/20200511/1571282349.html
Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570255114_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_ca0e201f70f52a7fce1f11431baed4ff.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

16:35 11.05.2020 (обновлено: 16:43 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты уже за прошедший апрель люди также обязательно получат", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин
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"Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей", - сказал президент.
"Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей, соответственно. Для технического персонала -10 и 15 тысяч рублей", - добавил он.
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