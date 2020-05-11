Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Путин поручил обеспечить доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям

Путин поручил обеспечить доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям

"Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей, соответственно. Для технического персонала -10 и 15 тысяч рублей", - добавил он.