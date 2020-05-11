Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В связи с пандемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь гражданам, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.