Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам

"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.